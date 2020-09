Calciomercato Torino – Si ritorna a parlare di Joao Pedro – Spezia su Djidji – Spurs chiedono Belotti

Il calciomercato Torino deve fare i conti in queste ore con l’attacco degli Spurs di Mourinho, che hanno cercato Andrea Belotti, mentre per l’attacco si ritorna a parlare di Joao Pedro, vecchio pallino dei granata.

Joao Pedro: la situazione

Il Torino non ha mai smesso di pensare a Joao Pedro del Cagliari per l’attacco, ma i sardi lo valutano 20 milioni di euro, una cifra al momento non alla portata dei granata che non sono ancora riusciti a fare cassa con le cessioni. Tempo fa l’offerta granata è stata di 10 milioni prontamente rifiutata dal Cagliari, ma se dovesse arrivare a 15 si aprirebbero nuovi scenari. Tutto però dipenderà dal mercato in uscita e cioè dai soldi che si possono ricavare dalle cessioni di Lyanco in primis e poi Izzo.

Il Tottenham tenta l’affondo per Belotti

Il Tottenham ci prova per Andrea Belotti. Il club londinese allenato da Josè Mourinho, avrebbe formulato una proposta a Urbano Cairo che però non avrebbe convinto il presidente granata: prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni. Difficile, per non dire impossibile che il Toro e Giampaolo rinuncino al loro simbolo e giocatore più importante a queste cifre.

Lo Spezia punta anche Djidji

Lo Spezia insiste per Koffi Djidji, così come per Millico, Serge ed Edera. Il difensore classe ’92 piace moltissimo al ds bianconero Meluso, che lo voleva già al Lecce. Il Torino è pronto a dare in prestito i primi tre calciatori, ma per il difensore vorrebbe la cessione e quindi ricavare qualcosa. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.