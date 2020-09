Calciomercato Serie A – Affari e trattative 12 settembre – Milan-Donnarumma lontani – Vidal-Inter tempi lunghi

Il calciomercato Serie A va avanti tra affari e trattative che come al solito di questi tempi mentre sembrano fatti possono stravolgersi, è il caso di Vidal che vede allungare la conclusione della sua esperienza a Barcellona e l’Inter inizia a stancarsi.

Vidal-Inter: i tempi si allungano

Non sembra essere ancora giunto il momento per la celebrazione del matrimonio fra l’Inter e Arturo Vidal. Il Barcellona chiede un’indennizzo all’Inter per lasciar libero il cileno, mentre lo stesso calciatore pretende dalla società catalana una buonuscita pari all’ingaggio previsto dal suo ultimo anno di contratto più una serie di bonus ancora non riconosciuti e che sono già stati motivo di frizione degli scorsi mesi.

Donnarumma-Milan: rinnovo più lontano

Mino Raiola ha chiesto al Milan 10 milioni di euro l’anno per il rinnovo pluriennale di Gigio Donnarumma. L’amministratore delegato rossonero però, non ha intenzione di spingersi oltre a 7 milioni di euro dopo l’eventuale cessione del fratello Antonio in seguito all’arrivo di Tatarusanu. Il compromesso al ribasso di prolungare per una sola stagione, non piace alla società che invece vorrebbe legarlo almeno per altri 3 anni se non per 5. A queste condizioni il rinnovo sembra essere più lontano.

De Paul rifiuta lo Zenit

C’è ancora la Serie A nei pensieri di Rodrigo De Paul, il talento argentino che potrebbe lasciare l’Udinese nel corso di questa sessione di mercato. Il classe ’94, infatti, ha rifiutato la proposta dello Zenit San Pietroburgo, in attesa eventualmente di una mossa da parte di una big italiana.

Le ufficialità di ieri

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il laterale classe ’91 arriva in prestito per una stagione dalla Roma con diritto di riscatto.

Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière. Il neo attaccante pitagorico ha sottoscritto un accordo biennale.

Il Torino ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Ola Aina al Fulham.