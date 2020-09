Calciomercato Inter – Idea Gervinho – Skriniar cercato dal PSG – Vecino sirene russe

Il calciomercato Inter sta vivendo ore di attesa per quanto riguarda le entrate, perchè si attende la risoluzione del caso Vidal-Barcellona, quindi le notizie più interessanti al momento riguardano le uscite e l’idea nata nella serata di ieri di acquistare Gervinho.

Idea Gervinho

L’Inter, alla ricerca di una quarta punta, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Parma Gervinho. L’attaccante dei ducali andrebbe ad occupare una casella scoperta in questo momento nell’attacco nerazzurro e avrebbe le caratteristiche adatte al gioco di Conte: veloce, brevilineo, capace di strappi improvvisi che spaccano le partite. Ci sarebbe già stato un primo contatto con gli agenti del calciatore e le parti avrebbero deciso di riaggiornarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Il PSG corteggia fortemente Skriniar

Non è passata inosservata la presenza del potente agente Marcelo Simonian in questi giorni a Milano. Operativo da un hotel nel cuore del capoluogo lombardo, il procuratore argentino è in azione per portare Milan Skriniar al PSG. Il club transalpino dello sceicco Al Thani ha dato mandato a Simonian per trasferire lo slovacco all’ombra della Torre Eiffel. Il centrale classe 1995 è la prima scelta per sostituire il partente Thiago Silva e nei prossimi giorni i francese andranno alla carica con l’Inter, che valuta il proprio gioiello almeno 50 milioni di euro. Il PSG è pronto a mettere sul tavolo un ricco quinquennale al doppio di quanto il centrale guadagna in nerazzurro.

Vecino: sirene russe

Sirene russe per Matias Vecino. L’Inter ha messo sul mercato il centrocampista uruguaiano che può lasciare Milano in queste settimane. Alcuni intermediari hanno sondato il terreno per portare l’ex Fiorentina allo Zenit San Pietroburgo, che cerca un centrocampista di spessore in mezzo al campo. E Vecino ha pedigree ed esperienza che corrisponde al profilo giusto.