Gianni Sperti non si riconosce più | Opinionista in difficoltà a Uomini e Donne

Durante l’estate, Gianni Sperti ha fatto diversi cambiamenti, in primo luogo estetici. L’opinionista di Uomini e Donne si è mostrato diversissimo con i capelli biondi e pieno di nuovi progetti, tra danza e fotografia. Ora che è tornato a Uomini e Donne, Gianni Sperti è di nuovo moro, ma, in un certo senso non si riconosce più. A confessarlo è stato lo stesso ex ballerino su Instagram.

Poche ore fa, infatti, Gianni Sperti ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “…e comunque mi preferisco biondo”. Una confessione sconcertante per i suoi follower che avevano pensato a un look semplicemente estivo per l’opinionista di Uomini e Donne. Forse Gianni Sperti non si riconosce più, ora che è tornato moro a Uomini e Donne?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Gianni Sperti non riconosce più se stesso

In realtà, l’opinionista storico di Uomini e Donne ha sempre dichiarato di amare i cambiamenti. Nella sua vita ne ha passati molti, alcuni più duri da sopportare, altri veramente liberatori. Dai mobili, ai guardaroba, fino ai capelli, a Gianni Sperti piace cambiare, soprattutto esteticamente, e reinventarsi. Del resto, a prescindere dal colore, ha sempre mostrato look e capelli istrionici a Uomini e Donne.

A volte ricci, altre lisci, altre cortissimi, altre così lunghi da essere tirati indietro. Insomma, Gianni Sperti lo abbiamo visto decisamente in tutte le salse a Uomini e Donne. Tuttavia, a molti follower avrebbe fatto piacere vederlo completamente biondo, proprio come aveva deciso di essere durante tutta l’estate. Ma, a sorpresa, Gianni Sperti ha deciso di tornare moro per la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne.

Tempo di cambiamenti a Uomini e Donne

Salvo, poi, cambiare totalmente idea, e dichiarare sui social di preferirsi biondo. Insomma, Gianni Sperti appare un po’ confuso e in difficoltà sul suo look al momento. Forse ben presto sarà di nuovo tempo di cambiamenti per Gianni Sperti a Uomini e Donne? In quale altro modo, l’ex ballerino potrebbe stupire fan e telespettatori?

L’ex ballerino non è nuovo ai colpi di testa, almeno in fatto di look e di outfit. Quindi nessuno si stupirebbe se si presentasse a Uomini e Donne di nuovo completamente diverso. Chissà cosa pensa Maria De Filippi di tutti questi cambiamenti, dentro a fuori da Uomini e Donne. La padrona di casa apprezzerà la creatività di Gianni Sperti?