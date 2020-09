Calciomercato: potrebbe sbloccarsi il mercato della Sampdoria grazie all’offerta che il Verona starebbe presentando al club blucerchiato in queste ore per Gastòn Ramirez. Il giocatore uruguaiano è stato individuato come esplicita richiesta del tecnico Ivan Juric per rafforzare il collegamento tra centrocampo e attacco della squadra scaligera. La trattativa sarebbe già a buon punto perché al giocatore è stato offerto un contratto importante.

Calciomercato: offerta dell’Hellas Verona per Gastòn Ramirez

L’Hellas Verona pronto ad assicurarsi Gastòn Ramirez. Il futuro del giocatore è sempre stato in bilico in questa sessione di mercato a causa del suo contratto in scadenza del 2021. Un rapporto che la Sampdoria non ha la forza economica di rinnovare. Per il trequartista si era parlato di Torino, di possibili offerte provenienti dal medio-oriente, ma fino a questo momento nulla si era concretizzato. Oggi, poco fa, invece la notizia dell’offerta del Verona, che avrebbe accontentato il giocatore con un triennale a cifre molto vicine alle sue richieste. La trattativa viene data già in stato avanzato perché la richiesta della Samp, che per lasciarlo partire aveva chiesto circa 5 milioni di Euro a club sauditi, dovrebbe essere soddisfatta dal club veneto.

L’affare potrebbe da un lato sistemare un problema del Verona, e dall’altro dare il via libera a qualche operazione anche in ingresso della Sampdoria. Il club blucerchiato è infatti alle prese con una sessione di mercato molto complicata, dipendente da una serie di cessioni che non stanno arrivando. Il trasferimento di Gaston Ramirez consentirebbe una plusvalenza, seppur piccola, e di liberare circa 2 milioni di Euro lordi dal monte ingaggi. Gli sviluppi dell’affare sono attesi nelle prossime ore.