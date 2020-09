Calciomercato Udinese – Affari e trattative 14 settembre

Inizia un’altra settimana per l’Udinese, che come da tradizione in maniera molto oculata dovrà gestire le trattative che sono attualmente in corso sia in fase di entrata che di uscita.

Interesse parallelo per De Paul

E’ senza dubbio Rodrigo De Paul il “big” sul quale l’Udinese intende ricavare il più possibile dalla sua eventuale cessione: la corte del Leeds, club neopromosso in Premier League non si è concretizzato e dopo aver respinto l’offerta dello Zenit, ecco che ritorna l’interesse in crescendo della Juventus, che avrebbe anche trovato un accordo di massima con l’argentino, come riportato dal Daily Mirror. Ciò che ancora manca è un accordo economico con la dirigenza friulana che valuta il proprio talentuoso elemento non meno di 35 milioni di euro. Anche il Napoli ah rimesso i soldi sul calciatore, anche se l’ultima proposta partenopea da 26 milioni è stata considerata non sufficiente da parte dell’Udinese.

Barak verso Parma

La buona seconda parte di stagione di Antonin Barak, di proprietà dell’Udinese che lo ha ceduto a gennaio al Lecce non è passata inosservata agli osservatori del Parma che, dietro pressioni del neo allenatore ducale Liverani che lo ha allenato proprio al Lecce, avrebbe caldeggiato fortemente l’acquisto del centrocampista. Il pressing si sarebbe intensificato in queste ultime ore, dopo che il primo obiettivo del Parma, Melegoni, è sfumato.

Il calciatore nativo della Repubblica Ceca avrebbe già dato assenso all’eventuale trasferimento in Emilia-Romagna, ma quello che manca è un accordo economico con l’Udinese che ne detiene il cartellino, dettaglio non da poco per la buona riuscita del trasferimento.