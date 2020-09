Fabrizio Corona – “Avrei voluto un padre come quello che sono io con Carlos”

Fabrizio Corona ha intrecciato un bellissimo rapporto con il figlio Carlos Maria. L’ex re dei paparazzi sta lottando duramente per essere un buon padre e vorrebbe che gli venisse riconosciuto il merito di aver dato il buon esempio al ragazzo.

Ospite di Live – Non è la d’Urso, Fabrizio Corona ha rivelato che avrebbe voluto un rapporto con il padre simile a quello che lui ha creato con Carlos. Barbara d’Urso ha avuto modo di vederli insieme in camerino: non si sono mai lasciati la mano.

Fabrizio Corona – “La cocaina è una me*da”

Fabrizio Corona è stanco: non vive una situazione facile, soprattutto per gli arresti domiciliari. Dal 2015 ad oggi ha preso le distanze dalla droga, ma la stampa continua ad etichettarlo come dipendente. “Io sono il primo esempio che tutti i giovani dovrebbero seguire”, aggiunge l’ex re dei paparazzi. “Che ne sapete voi della mia lotta e dell’inferno che ho attraversato per avere una vita a colori”, scrive invece su Instagram con sofferenza. In studio da Barbara però, Corona si concede anche qualche battuta ironica: “Sono single, se vuoi… Asia Argento ha detto che ha visto le stelle con me”. Nota dolente: dopo aver vissuto una forte passione con lui, l’attrice non ha esitato in passato ad attaccarlo.

“Ho letto il suo libro e ho capito. Qua ci sono dei problemi ed è meglio che me ne vada”, ha detto Asia ipotizzando che Corona abbia dei problemi psichici. Da quanto riferisce l’artista, la loro relazione sarebbe durata solo tre giorni. Poi sarebbe fuggita a gambe levate. “Lei veniva da una situazione molto drammatica”, dice invece Fabrizio, “lei si è attaccata a me, si è innamorata, ma io non posso avere una compagna perchè sono completamente pazzo”. A suo dire la Argento gli avrebbe inviato delle poesie d’amore. Grazie alla sua intelligenza, l’attrice sarebbe stata l’unica ad avere un dialogo intellettuale con Carlos Maria.