Ritorno a scuola, a Caniparola scatta la quarantena record

Primo episodio di quarantena “scolastica” a poche ore dal ritorno sui banchi: è quanto accaduto in provincia di Massa Carrara, a Caniparola, comune di Fosdinovo dove è stata rilevata la positività di 18 bambini e 3 insegnanti in una scuola primaria.

Riscontro il primo giorno

La quaratena obbligatoria domiciliare è scattata dopo aver riscontrato la positività in una bambina asintomatiche che aveva frequentato il “pre scuola” pochi giorni prima, seppure per poche ore: queste sarebbero state sufficienti per infettarla e contagiare anche i compagni e le insegnanti nella struttura. Nella prima giornata di scuola è arrivato l’esito di un tampone dell’alunna prelevato la scorsa settimana, residente in un’altra regione ma che frequentava l’istituto di Caniparola.

Quaratena record

Dopo essere entrati per la prima volta in aula alle ore 8, i giovani scolari sono stati messi in quarantena dopo appena 30 minuti: la struttura di Igiene e Sanità Pubblica della Lunigiana con il supporto del sindaco di Fosdinovo Camilla Bianchi e del personale scolastico ha prontamente effettuato una indagine epidemiologica su tutti gli studenti e sulle insegnati riscontrate positive al Covid-19. La quarantena non è scattata per le restanti classi visto che il trend dell’isolamento viene adottato solo per chi ha avuto contatti diretti, come in questo caso; nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per verificare lo stato del contagio.