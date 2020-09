Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – La trama

Il Commissario Montalbano ritorna con un nuovo episodio in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, 15 settembre 2020. Questa volta Salvo dovrà vedersela con più misteri e non con un singolo omicidio. La puntata si intitola La giostra degli scambi, come il romanzo omonimo pubblicato da Andrea Camilleri con la Sellerio.

Le anticipazioni de Il Commissario Montalbano ci rivelano che qualcuno entrerà nella casa di Salvo: di chi si tratta? Adelina afferma di aver colto sul fatto un ladruncolo e che è riuscita a metterlo in fuga. Sarà davvero così?

Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Anticipazioni

Adelina scopre che un ladro è entrato a casa di Salvo e riesce a rinchiuderlo nel bagno. Il poliziotto però scopre che si tratta del commercialista Virduzzo, ma non potrà scoprire il perchè della sua visita. Fazio e Augello infatti lo informano che alcune ragazze sono state rapite: il criminale non le ha derubate o aggredite fisicamente. Michela, una delle due ragazze, riferirà poi al Commissario di essere convinta che il rapitore avesse paura delle sue stesse azioni. Nei giorni successivi, Salvo dovrà occuparsi anche della scomparsa misteriosa di un commerciante: il suo locale è stato dato in pasto alle fiamme e di lui non c’è alcuna traccia.

Mettendo al vaglio la vita della vittima, Salvo scopre che di recente l’uomo si era invaghito di una ragazza conosciuta durante un viaggio alle Canarie. Intanto, il rapitore colpisce ancora e aggredisce un’altra ragazza, questa volta ferendola al collo. Augello scopre che la vittima era in rapporti con l’imprenditore scomparso, Marcello Di Carlo, e intuisce che quest’ultimo potrebbe essere il colpevole. Le anticipazioni de Il Commissario Montalbano ci rivelano che Di Carlo verrà trovato morto poco tempo dopo.