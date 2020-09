Molte persone conoscono gli usi cosmetici della cannella per la bellezza, per rendere la pelle idratata e lenita da infiammazioni e impurità. Ma ricordati di non usare una maschera per il viso alla cannella senza aver prima fatto questo.

La cannella in cosmesi

La cannella è una spezia utilizzata nella cosmesi e preparare maschere con essa viene suggerito per contrastare l’invecchiamento cutaneo e avere così un incarnato maggiormente tonico, elastico, giovane. La cannella è un ingrediente economico che permette alla nostra pelle di ottenere gli stessi risultati che offrono i preparati cosmetici più costosi.

Con la cannella si possono trattare le labbra e renderle più carnose: la spezia stimola la circolazione e ha azione esfoliante atta a eliminare le antiestetiche pellicine. La cannella stimola inoltre la crescita dei capelli.

Con la cannella si possono preparare maschere purificanti per la pelle grassa, ringiovanenti per le pelli mature, prodotti che chiudono i pori dilatati, eliminano l’effetto lucido dalla pelle, riducono e alleviano i rossori e le infiammazioni, donano tonicità. Ma ricordati di non usare una maschera per il viso alla cannella senza aver prima fatto questo.

Cosa fare prima di preparare una maschera alla cannella

Generalmente, quando si prepara una maschera alla cannella, non si usa esclusivamente solo la spezia ma la si abbina ad altri ingredienti naturali come ad esempio il miele, dalle proprietà antibiotiche e lenitive per citarne solo alcune delle molte. Ebbene, una cosa a cui molte persone non pensano quando si cimentano nella cosmesi fai da te sono eventuali problemi allergici.

Magari una persona non sospetta minimamente di poter soffrire di reazioni cutanee avverse dopo aver utilizzato la cannella. In alcuni casi infatti i soggetti sensibili possono manifestare bruciori al viso di moderata o forte entità insieme alla comparsa di macchie rosse sulla pelle, vesciche o altre eruzioni cutanee. Possiamo affermare quindi che l’applicazione diretta di una spezia come la cannella sulla cute può causare in alcuni casi e nei soggetti particolarmente sensibili alle allergie, reazioni cutanee allergiche e irritazioni di vario tipo.

E’ fondamentale quindi per la propria salute e per non avere problemi, non usare una maschera per il viso alla cannella senza aver prima fatto questo procedimento che ora vi spiegheremo passo dopo passo. Se avete preparato con cura mescolando in una ciotola, come è consuetudine fare, gli ingredienti per realizzare una maschera cosmetica alla cannella, prima di iniziare a passarla sul volto dovete fare quello che di solito si fa quando si vuole condurre una sorta di test antiallergico. Dovete prendere con un cucchiaio una minima quantità della maschera, metterla su un braccio e lasciarla in posa per pochi minuti. Se poco dopo inizierete a percepire bruciore, dolore, arrossamento e gonfiore, avrete una conferma allergica per cui non dovrete usare la maschera sul viso. Se invece non succederà niente potrete usarla tranquillamente.