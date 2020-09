Calciomercato Lazio – Due nomi per la difesa – Idea ritorno Rafinha in serie A

Calciomercato Lazio – Con Kumbulla alla Roma sfuma uno degli obiettivi della Lazio che sta cercando un difensore e pertanto il ds Tare continua il suo lavoro sul mercato.

I nomi in cima alla lista del direttore sportivo sono il coreano Kim Min Jae, che gioca in Cina nel Beijing Guoan e il giovane giocatore belga del Colonia, Sebastian Bornauw.

L’operazione per portare in Italia il difensore coreano è diventata molto più accessibile visto l’acquisto del difensore Sunjic dalla Dinamo Mosca da parte del club Beijing Guoan proprietaria del cartellino del giocatore.

Inoltre in Cina le società possono tesserare solo cinque stranieri e il Beijing ha già raggiunto il limite massimo pertanto una cessione imminente è molto probabile.

Per Bornauw la situazione è molto più difficile e complessa: il Colonia punta con decisione su di lui e non ha intenzione di cederlo, se non per un’offerta irrinunciabile, servirebbero più di 25 milioni di euro.

Lazio pronta a riportare in serie A Rafinha

La Lazio sembrerebbe intenzionata a riportare il brasiliano Rafinha, dopo l’esperienza in Italia con la maglia dell’Inter, in serie A.

Il cartellino del giocatore brasiliano è di proprietà del Barcellona ma al momento il giocatore veste la maglia del Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto.

Al momento non è stata formulata nessuna offerta formulata la Lazio si è approcciata per capire se ci sono margini di trattativa.

Il Barcellona chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire