Speranza piena di dubbi | Alberto a Temptation Island: “Non sono innamorato…”

La puntata di Temptation Island di questa sera ha presentato la coppia Alberto e Speranza, che sono fidanzati da 16 anni. Ancora non convivono e questo desta alcuni dubbi nella mente e nel cuore del fidanzato, perché è proprio lui a non essere ancora sicuro se Speranza è la donna giusta per costruire il suo futuro.

Dall’altro canto, la fidanzata lo ama e non avrebbe mai voluto partecipare a questo programma a causa della paura di perderlo. Oltre a questo, ad ostacolare la coppia vi è la mancanza di fiducia, conseguenza di tutte le bugie che Alberto ha detto a Speranza negli anni.

Speranza piena di dubbi

La coppia dopo 16 anni non convive, ma bensì dormono insieme metà settimana dai genitori di lei e il resto dei giorni dai genitori di lui. Proprio per questo il fidanzato si è interrogato sul perché ancora non è convinto nel vivere in una casa del tutto loro. In una conversazione con gli altri fidanzati Alberto, arriva a confessare che in cuor suo non la ama più e che sa già la sua decisione finale.

Speranza è distrutta, ma afferma di averlo capito dai suoi atteggiamenti e di averlo pensato. Al falò ha ribadito il perché non volesse realmente venire a Temptation Island, ma sa di aver fatto la scelta giusta consapevole di aver l’opportunità di capire cosa rimane della sua relazione.

Alberto non è innamorato a Temptation Island

Nel video per Speranza, Alberto si mostra totalmente indifferente verso la propria ragazza, dicendo alle tentatrici di non pensarla e di stare sereno. Agli altri compagni confessa alcuni pensieri che ha da tanto, cioè di essersi stufato di certe situazioni e probabilmente di vivere nell’abitudine e non nell’amore. Speranza vede così l’atteggiamento che il suo fidanzato verso la tentatrice Nunzia, i due hanno trovato molta sintonia incurante della presenza della sua ragazza nell’altro villaggio che lo sta guardando.

I due sono molto vicini, soprattutto per quanto riguarda il contatto fisico con continui gattini e abbracci. Speranza è basita affermando di non riconoscerlo e di non essersi mai aspettata un comportamento del genere, consapevole che i suoi occhi guardano la tentatrice in un modo davvero particolare. In un altro video, dopo essersi confrontato con gli altri, vediamo un Alberto che piange e afferma che a sbagliare sono stati tutti e due e di non sentire la sua mancanza.