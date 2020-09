Calciomercato Spezia – E’ uno Spezia scatenato quello che lavora sul calciomercato per regalare all’allenatore, Vincenzo Italiano, una squadra che vuole salvarsi senza troppi problemi. Tanti acquisti già chiusi e ora tante trattative in fase di definizione, alcune con qualche problema.

Sembrava fatta, infatti, per il trasferimento di Daniele Verde allo Spezia, ma c’è ancora da raggiungere l’accordo con l’AEK Atene. L’attaccante ex Hellas Verona sembrava in procinto di arrivare in Liguria, ma in queste ultime ore ci sono stati dei rallentamenti: l’operazione era infatti in chiusura, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 700 mila euro. All’ultimo momento però l’AEK Atene ha fatto un passo indietro, rifiutando la proposta dello Spezia.

Il club greco aveva originariamente aperto alla cessione a titolo temporaneo (seppure con opzione per il riscatto), adesso è invece intenzionato a privarsi di Verde solo in caso di offerte di acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, la società ligure non vuole mollare la presa e sta pensando a una nuova offerta: il ds Meluso valuta l’opportunità di un acquisto a titolo definitivo, formalmente però nessuna nuova proposta è stata ancora avanzata ai dirigenti dell’AEK.

Calciomercato Spezia: battuta d’arresto per Verde. Fatta per Estevez

Nella notte, è arrivato l’ok definitivo, con tanto di comunicato ufficiale. Nahuel Estevez è pronto a diventare un giocatore dello Spezia. Il centrocampista argentino è infatti stato autorizzato a viaggiare in Italia dall’Estudiantes, che ha confermato l’operazione di prestito con diritto di riscatto legato al 70% delle presenze e alla salvezza. Centrocampista, 24 anni, il prossimo 25 novembre: sarà lui il rinforzo in più per Vincenzo Italiano.