Film Stasera in Tv – Gotti Il primo padrino – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Gotti Il primo padrino. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Kevin Connolly con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Spencer Lofranco nei ruoli principali. Il film racconta il regno trentennale del boss mafioso italo-statunitense John Gotti e della sua ascesa come capo della Famiglia Gambino, insieme a suo figlio, John Gotti, Jr. e alla sua fedele moglie Victoria.

Gotti Il primo padrino– Trama

John Gotti dice rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte e a lui sono successe entrambe le cose. Quindi lo vediamo anziano, pelato e provato da un cancro mentre riceve visita in prigione da suo figlio, che vuole la sua approvazione per firmare un accordo con i procuratori e accettare una condanna breve. Il padre è contrariato e risponde che bisogna mentire anche se si ha ancora l’etichetta della refurtiva addosso e che non smetteranno mai di tormentare suo figlio perché è un Gotti. Questo racconto cornice si apre alla storia di Gotti Sr., da quando era relativamente giovane nella mafia newyorkese fino alla sua cattura e, come anticipato nell’incipit, alla morte.

Gotti Il primo padrino – Trailer Video

Gotti Il primo padrino– La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Gotti

Genere: Biografico

Durata: 1h 50m

Anno: 2018

Paese: USA

Regia: Kevin Connolly

Cast: John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Spencer Lofranco

Gotti Il primo padrino– Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi giovedì 17 Settembre 2020. La programmazione di Rai3 lo prevede al termine della puntata quotidiana di Un Posto al Sole, la soap opera tutta italiana ambientata a Napoli.