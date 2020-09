Milik sblocca Dzeko in bianconero

In queste ore si deciderà il futuro del centravanti polacco Milik, il suo agente è a Trigoria per parlare con i giallorossi, che sbloccherà altri importanti trasferimenti come quello del bosniaco Dzeko alla Juventus.

Il polacco, finalmente, sta valutanto seriamente con tutta la famiglia il trasferimento a Roma e dire addio a Napoli. OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La Roma, accordo con il Napoli per 3 milioni di prestito 15 di obbligo di riscatto e 8 di bonus, gli ha offerto 5 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione. Pertanto ci si aspetta in queste ore una scelta definitiva dell'attaccante polacco anche per definire l'eventuale passaggio in bianconero di Dzeko che tutti aspettano in particolar modo mister Pirlo.