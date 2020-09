Shamrock Rovers vs Milan – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Shamrock Rovers vs Milan è la prima partita ufficiale dei rossoneri in questa stagione. La gara è valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Come gli altri turni preliminari UEFA di questa stagione, il passaggio del turno si decide in gara secca. Partita senza appello quindi per il Milan obbligato a vincere in casa degli irlandesi per proseguire il proprio percorso in Europa League. La gara si gioca oggi alle ore 20 al Tallaght Stadium di Dublino, impianto da 6mila spettatori, e a porte chiuse per le norme anticontagio da coronavirus.

Shamrock Rovers vs Milan – Come arrivano alla gara

Momento di forma estremamente diverso per le due formazioni, e questo è l’unico fattore che può metter in discussione il risultato finale. Lo Shamrock Rovers è infatti alla undicesima giornata di campionato: non ne ha persa nessuna, vincendo nove volte e raccogliendo poi due pareggi. La squadra è “abituata” a questo rendimento, essendo la formazione più titolata della Repubblica d’Irlanda. Il Milan invece è alla prima gara ufficiale di stagione, col campionato che inizierà poi nel prossimo fine settimana. Il rendimento nelle amichevoli è stato molto positivo: sono arrivate quattro vittorie. Serve però trovare il miglior ritmo partita.

Shamrock Rovers vs Milan – Probabili Formazioni

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke. All. Bradley

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Shamrock Rovers vs Milan – Il nostro pronostico

Gara apparentemente senza storia: i rossoneri sono nettamente favoriti per il divario tecnico tra le due formazioni, nonostante il momento di forma leggermente diverso. Consigliamo per questo la puntata sull’esito 2, mentre chi volesse giocare una quota più alta può associare all’esito o giocare in singola il risultato Over 2.5.

Shamrock Rovers vs Milan – Dove vederla in tv e streaming

La partita Shamrock Rovers vs Milan, match valido per il secondo turno preliminare di Europa League, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN, oggi alle ore 20. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà inoltre disponibile sul canale DAZN anche per tutti gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto le offerte che associano DAZN ai pacchetti sport/calcio dell’emittente satellitare.