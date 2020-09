By

Infortunio Alex Sandro – Brutte notizie per la Juventus di Andrea Pirlo che, con il campionato non ancora iniziato, deve già fare i conti con la prima defezione a causa di un infortunio. Alex Sandro, infatti, non ci sarà. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“[…] Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali”. Questo il comunicato della società in riferimento alle condizioni del terzino brasiliano.

Da capire ora chi prenderà il suo posto sulla fascia sinistra domenica contro la Sampdoria. probabilmente toccherà a Luca Pellegrini, viste anche le condizioni tutt’altro che ottimali di De Sciglio. A meno che Pirlo non voglia schierare Danilo alto a sinistra con Demiral o Rugani in difesa al posto del brasiliano ex Real Madrid e Manchester City.

Più probabile, in caso, la presenza dell’ex Sassuolo al centro della difesa con Bonucci centrale di destra e Chiellini a sinistra. Non è però assolutamente da escludere l’opzione Pellegrini. A sciogliere ogni dubbio su questi aspetti tattici che interesseranno sicuramente molto anche i fantallenatori, probabilmente, ci penserà Pirlo domani nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Sampdoria.