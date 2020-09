Romina Power a sostegno del mare: “Salviamo il mare del Salento…”

Romina Power sta combattendo una lotta molto più grande di lei e si schiera a sostegno del mare per salvare le spiagge del Salento con un grandissimo appello. La cantante da diversi giorni infatti, si è mostrata all’interno del suo profilo social cercando di sensibilizzare i suoi fan nella lotta contro l’inquinamento del mare, in particolar modo la costa Salentina, incluso la Salina dei Monaci, habitat dei Fenicotteri rosa.

La cantante cerca così nel suo piccolo di poter attirare più gente possibile nel conoscere questa iniziativa che terrà anche una manifestazione durante la giornata di domani. Quali sono state le parole di Romina Power?

Romina Power a sostegno del mare

La cantante internazionale nonché ex compagna di Albano Carrisi mette per un secondo il microfono da parte e cerca di aiutare con una grande movimento sui social il mare del Salento a cui lei è in particolar modo legata. Durante i giorni scorsi infatti, Romina Power ha lanciato un forte messaggio a sostegno del mare annunciando una manifestazione che si terrà proprio durante la giornata di domani.

Romina Power ha così dichiarato: “Si terrà una manifestazione a Specchiarica Sabato 19 Settembre ore 18 in difesa della costa Salentina incluso la Salina dei Monaci, habitat di Fenicotteri rosa. Si è venuto a creare un fragile eco sistema per cui vivono varie specie di uccelli oltre a tartarughe marine e Delfini. Il progetto che vogliono realizzare dovrebbe convogliare i liquami di due comuni, Sava e Manduria. liquami derivanti da un depuratore che stanno costruendo a due passi dal mare. Contenerli in grandi vasche a cielo aperto e poi riversarli in mare proprio in quel tratto di costa, vicino ad Avetrana. O addirittura direttamente in mare, con dei grandi tubi”.

La cantante e il grande appello

Nel suo profilo Instagram Romina Power ha cercato di sensibilizzare appieno questo fenomeno che può essere contrastato da un gesto semplice unendo più gente possibile. Proprio per questo anche durante la giornata di oggi, Romina ha cercato di invitare più gente possibile all’incontro che si terrà domani alle ore 18, affermando: “Chi ha visitato la Puglia conosce la bellezza di questi luoghi. Le dune con la macchia mediterranea, il mare limpido e profumato. Perché’ uccidere la natura? La vera ricchezza? Solo perdendo il bene che abbiamo, ci rendiamo conto del suo valore. Ma a volte è troppo tardi. Seguendo i modelli Europei si può disporre dei liquami senza inquinare la natura”.

Un gesto davvero importante e ambizioso da parte della cantante che, si sta battendo con tutte le sue forze per salvare il mare del Salento e gli animali che lo vivono ormai una vita.