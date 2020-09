Davide Varriale orrore in diretta | I social richiedono la qualifica a Temptation Island

Davide Varriale ha deciso di partecipare a Temptation Island con la sua fidanzata Serena per cercare di smussare quel suo lato troppo geloso nei suoi confronti. Una coppia che sembra avere come unico ostacolo alla felicità proprio la gelosia possessiva del fidanzato, pronto a mettersi in gioco per capire realmente i suoi grandissimi sbagli.

La prima puntata di Temptation Island andata in onda mercoledì 14 Settembre ha però visto e soprattutto fatto emergere un lato di Davide che in pochissimi conoscevano. Davide Varriale ha così spiegato il grandissimo controllo che è convinto di avere nei confronti della sua compagna mostrando un vero e proprio orrore in diretta su Canale 5. I social e i telespettatori infatti, hanno così richiesto la qualifica immediata del fidanzato ma quali sono state le parole che Davide ha utilizzato nei confronti di Serena?

Davide Varriale orrore in diretta

La coppia entrata all’interno di Temptation Island a causa della grande gelosia di Davide ha mostrato un lato caratteriale di lui che nessuno dei telespettatori a casa di aspettava. Davide infatti, non è solamente geloso della sua fidanzata ma è convinto di avere il controllo mentale sulla sua testa arrivando quali al punto di spaventare i fan del programma sui social.

Davide all’interno del villaggio dei fidanzati insieme agli altri compagni e alle tentatrici ha confessato di essere molto possessivo nei confronti di Serena, anche a causa del modo in cui si sono conosciuti e innamorati. Il loro amore infatti, è nato mentre entrambi erano fidanzati con i rispettivi ex, innamorandosi giorno dopo giorno fino a decidere di diventare una vera e propria coppia.

I social richiedono la squalifica di Davide

Il fidanzato di Serena all’interno del villaggio ha così affermato agli altri ragazzi: “Io ho il controllo sulla sua mente, le faccio dire e fare quello che voglio io. L’ho fatta togliere dai social, non la faccio andare in discoteca, niente palestra, niente amiche o usare costumi scoperti. Ogni tanto la faccio pure uscire con le amiche, ma poi le rovino la serata perché mi è stata sottratta”.

Proprio per questo motivo, moltissimi utenti social sotto la pagina ufficiale del programma richiedono la qualifica immediata per Davide e sperano che, Serena riesca a prendere una decisione che lo vede lontano dalla sua vita. Moltissimi commenti infatti, hanno inveito contro Davide affermando: “Questo non è un bel messaggio, qui si va oltre alla semplice ironia o trash. Ci vorrebbe la qualifica”.