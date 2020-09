Armando Incarnato si trova in lotta contro il nuovo tronista Gianluca e cerca in ogni modo di conquistare una delle sue corteggiatrici durante la puntata di domani. Il cavaliere di Uomini e Donne infatti, durante la puntata di ieri si è trovato in mezzo alla conoscenza ancora mai nata tra Lucrezia e il tronista.

Il cavaliere del parterre maschile però, non si è tirato indietro e ha deciso all’interno dello studio di Uomini e Donne si confessare il suo reale interesse nei confronti di una delle nuove corteggiatrici. Gianluca infatti, si è trovato davanti a un triangolo inaspettato tra la sua corteggiatrice Lucrezia e il cavaliere che, non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Cosa succederà nella puntata di domani?

Armando Incarnato in lotta contro Gianluca

Il cavaliere è sempre più convinto dei tantissimi sguardi lanciati nei confronti di Lucrezia che, ha confessato essere reciproci. Proprio per questo, il tronista ha voluto chiedere il perché la corteggiatrice non si sia ma alzata per ballare con lui ma soprattutto il perché non l’abbia mai guardato.

Lucrezia nonostante non sia mai uscita né con Armando né con Gianluca non si sente ancora pronta nel dichiararsi né nei confronti del tornista ma neanche nei confronti del cavaliere. All’interno dello studio di Uomini e Donne infatti, Maria De Filippi ha specificato la possibilità di Armando di poter chiedere il numero della corteggiatrice a differenza di Gianluca che, a “causa” del suo percorso come tornista non può avere.

Il cavaliere alla conquista di Lucrezia

Armando Incarnato si mostra in lotta contro Gianluca per conquistare Lucrezia che, scesa per un appuntamento al buio sembra lanciarsi forti sguardi con il cavaliere. Lo stesso che ha confessato di trovarla bellissima nonostante alcuni anni di differenza tra di loro.

Nella puntata che vedremo andare in onda domani però, Gianluca deciderà di lanciare un vero e proprio ultimatum spiegando a Lucrezia di dover fare una scelta: o lui o Armando incarnato. Se la corteggiatrice sceglierà di conoscere il cavaliere, passerà direttamente al parterre femminile del trono over. Chi avrà la meglio nei confronti della corteggiatrice tra Armando Incarnato e il tronista Gianluca?