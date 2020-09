Rientro Ilicic – Una buona notizia per l’Atalanta e anche per tutti quei milioni di fantallenatori che si stanno preparando all’asta del Fantacalcio. Josip Ilicic ha ripreso ad allenarsi con il pallone. Parlare però di ritorno in campo è ancora prematuro, anche se Ilicic ha ormai intrapreso la strada che lo poterà sempre più lontano dai momenti più duri e più vicino al rientro in campo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il campione sloveno sta recuperando e lo sta facendo, come è naturale che sia, con i suoi tempi. Anche in casa Atalanta nessuno vuole accelerare e la decisione presa è quella di andare avanti con prudenza e rispettando quella che è la situazione attuale. Si andrà avanti, proseguendo quello che è il lavoro e la programmazione stabilita da medici e preparatori dell’Atalanta assieme al contributo degli specialisti che hanno seguito Ilicic ad agosto.

L’attaccante nerazzurro adesso ha ripreso a lavorare in palestra ed ha già ampiamente dimostrato di aver capito quanto importanti siano le sedute basate sulla forza. Nel periodo vissuto lontano dalla squadra e da Zigonia ha perso peso, il che significa soprattutto massa muscolare, ed è anche su questo che dovrà lavorare. Intanto è tornato a giocare le prime partitelle con i compagni ed ha ritrovato il pallone. Si tratta solo di primi passi, ma importantissimi, per lui, per l’Atalanta ma anche per tutti quei tifosi che vogliono tornare a godersi le sue giocate in campo.