Calciomercato – Affari e trattative 23 settembre – Milan accelera per Nastasic – Tottenham su Milik – Genoa segue Inglese

Il calciomercato ci regala ogni giorno colpi di scena e affari a lieto fine come quello di Vidal, diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter, mentre nascono nuove trattative per chiudere il cerchio delle rose.

Milan accelera per Nastasic ma Pioli vuole Pezzella

Si registra un’accelerata molto importante per quanto riguarda la pista di mercato che collega il Milan a Matija Nastasic. Il classe ’93 può arrivare in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke ma il sogno di Pioli è sempre German Pezzella, che la Fiorentina però valuta oltre i 15 milioni, cifra che i rossoneri non sono intenzionati a pagare.

Nuova strada per Milik: il Tottenham

Il Tottenham è pronto a farsi avanti per Arkadiusz Milik. Gli Spurs seguono da tempo l’attaccante polacco, anche se in primo momento i contatti erano stati solo col giocatore con l’intento di prelevarlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Nelle ultime ore però, i londinesi si sarebbero fatti avanti anche col club azzurro per provare a trovare un’intesa entro la fine del mercato anche se resta da capire su quali basi verrà trattato il suo possibile acquisto. Il Napoli sarebbe pronto a trattare, bisognerà sempre capire quali sono le intenzioni dell’attaccante che continua a fare la guerra alla società azzurra per vecchi carichi pendenti.

Il Genoa segue Inglese

Il ds del Genoa Daniele Faggiano avrebbe in mente di portare da Parma un vecchio pallino. Si tratta di Roberto Inglese, sul quale i ducali puntano ma che davanti a un’offerta importante sarebbero pronti a trattare. E potrebbe arrivare proprio dal Genoa e includere magari anche dei giocatori nella trattativa.

La Lazio punta al ritorno di Wesley Hoedt

La Lazio punta al ritorno di Wesley Hoedt ma il suo possibile arrivo è bloccato dalle difficili uscite di Bastos e Wallace. A meno di clamorosi dietrofront l’olandese tornerà però alla corte di Simone Inzaghi e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Ufficiale Vidal all’Inter e Morata alla Juve

Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Barcellona.

Alvaro Morata ritorna ufficialmente alla Juventus, l’attaccante spagnolo arriva dall’Atletico Madrid, dove ha militato nelle ultime stagioni; giocherà in prestito per il 2020/2021, con opzione per il prolungamento di un anno.

Spezia: arrivano altre ufficialità

Il già corposo mercato dello Spezia ha registrato altri due innesti. Si tratta del centrocampista Alessandro Deiola (25) e dell’attaccante italo-brasiliano Diego Farias (30), arrivati in prestito dal Cagliari. Le operazioni si sono concluse sulla base del prestito, contratti depositati.

Tommaso Pobega allo Spezia, tutto fatto. Ora c’è anche la firma. Il centrocampista arriva in prestito dal Milan. Il calciatore si è legato pochi minuti fa alle Aquile e presumibilmente da oggi sarà a disposizione di Vincenzo Italiano. Spezia scatenato sul mercato.