Oroscopo Branko domani, 11 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 11 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 11 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna nel segno del Cancro, perciò in quadratura, potrebbe provocare qualche momento di tensione in casa, probabilmente nel rapporto tra madre e figlia. Ti converrà usare estrema cautela per evitare un’eventuale discussione accesa.

Toro

Domani si comincerà a ragionare sul fronte lavorativo. Ora che Mercurio è tornato di nuovo attivo le cose poco a poco inizieranno a smuoversi. Chi è in difficoltà potrebbe ricevere nelle prossime giornate un valido aiuto da qualche amico, dalla sua rete di conoscenze.

Gemelli

Domani, con Mercurio nel segno dei Pesci, ti converrà fermarti e fare bene i conti. Fino a maggio sarebbe il caso di non azzardare passi troppo audaci negli affari, nelle questioni legali o contrattuali. Meglio procedere con cautela e, semmai, sfogare la voglia di azzardi in amore, dove le cose fileranno più liscio.

Cancro

Come suggerisce l’astrologo Branko da domani il mondo ti chiamerà. Mercurio in ottimo aspetto, la Luna nel segno: dovrai metterti in gioco, intensificare i tuoi contatti, buttarti, spingerti più che puoi. Nel corso delle prossime 48 ore potresti perfino concludere un accordo e firmare un contratto.