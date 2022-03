Oroscopo Paolo Fox domani, 11 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 11 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata intrigante. Saranno molti i Sagittario che, nel giro di poche settimane, potranno riusciranno a realizzare un sogno o un progetto a cui tenevano parecchio. Occorrerà coraggio. In amore dovresti muoverti, specie sa sei solo da tempo. In questo periodo cos’ favorevole non è detto che per qualcuno non faccia capolino perfino una vecchia fiamma.

Capricorno

Domani con la Luna in opposizione sarebbe meglio avere prudenza nei rapporti con gli altri. In amore sarà più facile risolvere eventuali malesseri dalla seconda metà del mese in avanti. Anche i cuori solitari avranno buone chance di incontri dal 15 marzo in poi. Sul fronte lavorativo vedrai che alla fine la tua grande perseveranza verrà premiata. Se hai in mente buone idee o progetti, sarà possibile realizzarli entro la fine di quest’anno.

Acquario

Qualcuno sente crescere il desiderio di fare qualcosa di nuovo, ma mancano le occasioni per spiccare e dimostrare quanto vale. Forse arriverà una chiamata inaspettata, ricordati però di fare sempre quadrare i conti. In amore avresti una gran voglia di vivere un’avventura o una storia che ti scuotesse dal torpore di questi giorni. Marzo sarà un mese ce alimenterà le emozioni vere, autentiche: non potrai nasconderle a te stesso.

Pesci

Come consiglia l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare su una splendida Venere in amore: ottimo periodo per la nascita di nuove storie, ma anche per le coppie che desiderano sposarsi o convivere. Grandi sollecitazioni arrivano anche dal lavoro e nelle collaborazioni. Chi è alla ricerca di una nuova occupazione potrebbe trovare una risposta in qualche nuova associazione: non sottovalutatele!