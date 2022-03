Oroscopo Paolo Fox settimana dal 14 al 20 marzo 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 14 al 20 marzo 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà decisamente bene. La Luna in Leone, Venere e Marte in Acquario sono tutti ottimi presupposti. Se lunedì e martedì saranno giornate importanti per fare passi in avanti, provare a risolvere un problema, il weekend ti obbligherà a un po’ di prudenza. La Luna in opposizione potrebbe renderti nervoso tra venerdì e domenica, forse provocherà qualche fastidioso contrattempo o ritardo.

Toro

Lunedì e martedì saranno due giorni da prendere con le pinze, specialmente in amore. Avere la Luna e Venere in aspetto contrario potrebbe voler dire tensioni nella coppia, bisogno di fare maggiore chiarezza, se qualcosa non va. Molto meglio mercoledì e giovedì, quando la Luna traslocherà nel segno della Vergine. Chissà che tu non riceva una piccola gratifica a livello lavorativo.

Gemelli

Si preannuncia una settimana alquanto impegnativa: martedì e mercoledì potresti vivere qualche piccolo disagio, ma si tratterà solo di un momento passeggero! Certo, sarai piuttosto sotto pressione per via di tante richieste a cui fare fronte, dei momenti di tensione. Anche se Saturno ti darà un grande supporto, nel lavoro potresti subire dei ritardi, piccoli contrattempi. Una possibile discussione tra mercoledì e giovedì: fai attenzione!

Cancro

Finalmente si recupera! Ora che Venere non è più dissonante potrai cominciare a riconquistare un po’ di serenità in più. Con Mercurio e Giove in ottimo aspetto non dovrai lasciarti prendere dall’ansia per il lavoro. Potresti trovare presto una nuova occasione, forse in un’altra città. Mercoledì e giovedì la Luna sarà in aspetto favorevole: saranno 48 ore molto interessanti. Possibile nervosismo o stanchezza durante il fine settimana.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà molto bene, con la Luna nel segno tra lunedì e martedì. Purtroppo però Venere e Marte in opposizione non sono di buon auspicio. Nel corso delle prossime giornate potresti vivere momenti di tensione in famiglia. Sul fronte lavorativo sei in piena rivoluzione. È vero, Saturno è ancora contrario e non permette di realizzare obiettivi troppo ambiziosi, ma non impedirà novità intriganti molto presto.

Vergine

In generale non stai attraversando un brutto periodo, anche se probabilmente dovrai farti le tue ragioni con forza nel posto. Avere Giove, Sole e Mercurio in opposizione ti obbligherà a usare la massima cautela, fare attenzione agli invidiosi, a chi tenterà di crearti dei problemi. Per fortuna, mercoledì e giovedì la Luna sarà nel tuo cielo e ti regalerà più energia. Cerca di non trascurare troppo il tuo rapporto di coppia!

Bilancia

Dovresti sfruttare queste stelle per risolvere eventuali contenziosi, problemi legali o contrattuali rimasti in sospeso. Non portarteli dietro fino a maggio, perché poi sarà difficile trovare una soluzione. Ti aspettano un venerdì, sabato e domenica illuminati da una bellissima Luna nel segno: sfruttali al meglio, facendo un programma interessante con qualcuno.

Scorpione

Lunedì e martedì la Luna in quadratura potrebbero suscitare un po’ di irritazione in più o spiacevoli contrattempi. Con Venere e Marte in aspetto dissonante ti converrà vivere l’amore con più prudenza. Non buttarti in una nuova storia senza le giuste precauzioni e nemmeno lanciarti in un ritorno di fiamma improvviso. Possibile calo fisico a inizio settimana. Buone le giornate di mercoledì e giovedì.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana ti regalerà una buona dose di energia. Lunedì e martedì potrai contare su Luna, Marte e Acquario in ottimo aspetto. Sia l’amore, sia il lavoro potrebbero regalarti qualche piccola soddisfazione. C’è da dire che Mercurio contrario cercherà di rallentare o bloccare temporaneamente i tuoi progetti. Non sconfortarti! Da maggio la tua strada diventerà più spianata da ogni tipo di ostacolo! Mercoledì e giovedì giornate un po’ nervose.

Capricorno

La settimana potrebbe portarti qualche piccolo vantaggio da cogliere al volo, soprattutto nell’ambito lavorativo. Ottime le giornate di mercoledì e giovedì, quando avrai Sole, Luna, Giove e Mercurio in aspetto favorevole. Se di recente hai incontrato un intoppo, non buttarti giù! Vedrai che entro aprile riceverai una risposta, una conferma, concluderai un accordo importante. Weekend piuttosto fiacco.

Acquario

La settimana comincerà con un po’ di confusione interiore, amplificata da una Luna in opposizione. Prudenza tra lunedì e martedì: potresti sentirti più nervoso o agitato del solito, forse per i soldi. Ora che Venere e Marte sono nel tuo segno cresce il desiderio di amore, di novità, di vivere qualcosa di bello ed elettrizzante. Sarai sostenuto da stelle molto intriganti per quel che riguarda la vita amorosa e affettiva.

Pesci

A parte mercoledì e giovedì, due giorni in cui dovrai contrastare gli effetti negativi della Luna opposta, ti aspetta una buona settimana. Non potrebbe essere altrimenti con il Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Preparati a vivere novità nel lavoro, qualche piccolo colpo di fortuna. Le coppie più solide potranno fare progetti ambiziosi per il futuro. Giove a favore significa anche fertilità…