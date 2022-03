E’ vero che la nutella scade? La risposta lascia tutti senza parole

La Nutella è una delle creme al cioccolato più mangiate al mondo e quasi nessuno può farne a meno. Tuttavia, molte volte quando acquistiamo del cibo, vediamo subito se ha una data di scadenza, cosa che non è il caso della Nutella. Come mai? La nutella ha una propria durata? La Nutella non scade mai? In questo articolo cercheremo di spiegare il mistero e come capire se la Nutella va a male.

Innanzitutto possiamo dire che la Nutella non ha una data di scadenza riportata sul suo vasetto, ma questo probabilmente non significa che la Nutella non scada. Come ogni cosa, la Nutella ha un’ottima conservazione a lungo termine e può essere consumata a lungo in vasetto aperto, anche se è scaduta.

La Nutella, come dicevamo prima, può essere consumata a lungo anche dopo il consumo. Ma questo non significa che la Nutella non possa sbagliare, quindi ci sono alcune precauzioni durante la conservazione, come tappare bene il prodotto per mantenerlo intatto in modo che germi e germi non entrino all’interno.

Conservare il prodotto in un luogo asciutto, non umido e buio dove la luce del sole e le intense fonti di calore alterano la nostra Nutella e la deteriorano.

Tutto sommato, dobbiamo stare molto attenti all’ingestione di questo alimento, soprattutto nelle persone soggette a intolleranze o allergie che possono sperimentare attacchi allergici, ostruzione respiratoria, svenimento o morte.

Infine, generalmente sconsigliamo di consumare troppa Nutella, evitando anche ulteriori dolori come mal di pancia, infiammazioni della zona, intolleranze, aumento di peso, ecc. Un consumo eccessivo può essere molto pericoloso per la nostra salute, se compaiono i sintomi, si prega di contattare immediatamente il medico.

Ci sono anche alcune indicazioni se la Nutella è andata a male. Il primo sintomo potrebbe essere che la Nutella ha cambiato consistenza, diventando più dura e non più cremosa. Può darsi che la Nutella abbia cambiato gusto e non sia più dolce e deliziosa. L’ultimo segno potrebbe essere che anche il suo odore si sta trasformando in qualcosa di più aspro e pungente. Nel peggiore dei casi possono svilupparsi muffe e batteri, nel qual caso il burro di arachidi è severamente vietato e scartato immediatamente.

In caso di ingestione accidentale di Nutella scaduta, niente panico, non accadrà nulla di grave, al massimo lieve intossicazione alimentare, con conseguente diarrea e vomito. Può anche causare dolore intestinale, nausea e debolezza. Nei casi rari è meglio rivolgersi sempre al parere del proprio medico di fiducia.