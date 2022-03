Le previsioni settimanali sono attese ed “ascoltate” quasi come quelle giornaliere: astrologi più o meno famosi sono soliti fornire le proprie previsioni in base a calcoli dettati dalla lettura degli astri. Quali sono i segni zodiacali più fortunati di questa settimana?

Chi sono i segni zodiacali più fortunati di questa settimana? Ecco la classifica

La seconda settimana di marzo coincide con l’arrivo della Primavera, e non solo dal punto di vista climatico/stagionale ma anche da quello strettamente umano: il concetto di rinascita sembra essere particolaramente propizio per alcuni segni in particolare.

Acquario

Rinnovata vitalità in vista sopratutto nel contesto sentimentale che permetterà ai nati sotto la costellazione dell’Acquario di poter fronteggiare (quasi) ogni insicurezza relativa, indifferentemente dallo stato sentimentale, single o impegnato. Attenzione solo a non lanciarvi immediatamente in imprese proibitive, non è ancora il caso.

Pesci

La fortuna aiuta gi audaci, e per Pesci questo modo di dire molto diffuso è sicuramente vero: la settimana sarà un crescendo quasi inarrestabile fino ad un weekend decisamente scoppiettante. Riuscirete infatti ad avere la “meglio” su quasi ogni discorso, indifferentemente dal contesto di applicazione. Grande creatività ed immaginazione in vista.

Ariete

Nuove energie permetteranno ai nati sotto questo segno così complesso e testardi di fare programmi sul medio-breve termine. Le intuizioni sul lavoro si riveleranno sorprendentemente azzeccate e anche il vostro intuito in amore potrà godere di un carisma particolare. Tuttavia non siate egoisti, e siate pronti ad elargire consigli. Le stesse persone saranno maggiormente propense a fare altrettanto in un futuro non così distante.