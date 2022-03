Oroscopo Branko domani, 15 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 15 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti diventare troppo goloso con il rischio di sentirti male. Fai attenzione! In questi giorni dovresti evitare di eccedere a tavola e nel bere e, se possibile, cominciare una dieta depurativa. Meglio arrivare alla primavera in piena forma.

Capricorno

Domani saranno molti i nati in Capricorno che si sentiranno finalmente attratti e felici. L’amore sta tornando i primo piano: dovresti approfittarne per dedicarti alle persone che ami e che ti amano. Mai come adesso senti l’affetto di chi ti sta intorno.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani questo cielo potrebbe metterti davanti una sfida da vincere. Non dovrai preoccuparti! Avrai tutte le carte in regola per superarla alla grande e il sostengo di Marte, Venere e Saturno ancora nel tuo cielo.

Pesci

Domani potrebbe balenarti in testa un’idea vincente. Se così fosse non tenerla per te, ma condividila senza timore. Del resto, con il Sole, Giove e Mercurio nel segno qualcosa di bello dovrà accaderti molto presto: una soddisfazione nel lavoro, un piccolo colpo di fortuna, un’intuizione importante.