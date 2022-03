Secondo l’astrologia, il segno zodiacale riesce a “dire molto” anche per quanto riguarda i gusti personali: la cinematografia è da decenni estremamente differenziata ed è praticamente impossibile non trovare un genere di nostro gradimento.

A seconda del tuo segno zodiacale ecco i tuoi film preferiti: è vero?

Ecco i film preferiti segno per segno:

Ariete

Forti ed impetuosi, la connotazione del “film tamarro” è un po’ eccessiva ma non del tutto sbagliata: Terminator, i film con The Rock, nonchè della saga di Fast and Furious, i Mercenari e simili.

Toro

Film storici o biografici fanno decisamente al caso del Toro, sempre molto realista e con i piedi per terra ma anche estremaemente curioso: produzioni come Il nome della rosa, Elizabeth – The Golden Age, Fury, Alexander e simili.

Gemelli

I Gemelli sono appassionati di tecnologia, fumetti e film “leggeri” ma anche avventurosi: i cinecomic sono in loro pane come Joker, The Avengers, Superman, Wonder Woman…

Cancro

Profili sensibili e facilmente “turbabili”, i Cancro hanno una predilizione per le “romanticherie” tendenti al drammatico, come One Day, Remember me e Colpa delle stelle.

Leone

Il Leone è un tipo avventuroso. Al cinema per lui l’ideale è la saga di Jumanji, Jumanji – Benvenuti nella giungla e l’ultimo Jumanji: The Next Level.

Vergine

I nati del segno zodiacale della Vergine sono metodici e razionali. A loro piacciono i thriller mistery come Uomini che odiano le donne, film tratto dal libro best seller.

Bilancia

Commedie leggere, sopratutto quelle europee, ma anche quelle di Woody Allen risultano particolarmente calzanti per il segno.

Scorpione

I film a “ritmo lento”, quelli enigmatici e difficili da comprendere ad una prima visione, ma anche le opere autoriali.

Sagittario

Star Wars, Star Trek e qualsivoglia di prodotto sci-fi (science fiction) risultano compatibili per i Sagittario.

Capricorno

Film di azione ma non troppo irrealistici: Nemico alle Porte, Full Metal Jacket, Platoon e Apocalypse Now rapprestano dei “must”.

Acquario

L’Acquario è uno che non si spaventa per cui regge benissimo il genere horror. Tra i suoi film preferiti la saga di IT, The Conjuring, Annabelle, Saw l’Enigmista.

Pesci

Amanti dei musical come Chicago, A Star is Born, La la land risultano essere produzioni particolarmente ambite dai Pesci.