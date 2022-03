Oroscopo Branko domani, 18 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 18 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 18 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà indispensabile puntare al meglio sul lavoro e non accontentarsi. Del resto, tu sei uno fra i segni più audaci e ambiziosi dello zodiaco e non ami le mezze misure. Stai per vivere una vera e propria rivoluzione professionale.

Vergine

Domani dovresti trasformarti letteralmente in un head hunter, un cacciatore di teste. Da tempo stai vivendo conflitti, se non proprio battaglia, sul lavoro a causa di alcune persone ostili. È arrivata l’ora di mettere le cose in chiaro, una volta per tutte.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani ci sarà un bellissimo plenilunio che stimolerà nuovi sogni da realizzare. Questo fine settimana ti consentirà di fare i conti con te stesso, riflettere un po’ e di ritrovare un maggiore equilibrio interiore.

Scorpione

Domani qualcuno potrebbe ricevere un’offerta d’amore tanto emozionante quanto inaspettata. Se sei solo da tempo, potresti accettarla con le dovute precauzioni. Chi in passato ha sofferto parecchio, d’ora in poi dovrà fare maggiore attenzione.