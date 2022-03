Oroscopo Branko domani, 18 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 18 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 18 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata interessante dal punto di vista professionale. Dovresti approfittarne, per aggiornare il tuo curriculum e spedirlo in giro. Se sei in cerca di un nuovo impiego, potrebbe essere la volta giusta!

Toro

Domani potrai goderti un dolce plenilunio. Se da inizio settimana stai avendo momenti di disagio con il partner, dovresti sfruttare al massimo questa giornata e organizzare qualcosa di speciale. Il weekend ti aiuterà a riportare l’armonia nella coppia.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani dovrai avere particolare prudenza. Nel corso della giornata potresti accusare un leggero malessere, forse legato al fegato. Se di recente hai ecceduto a tavola o nel bere, è arrivato il tempo di cominciare una dieta depurativa.

Cancro

Domani s preannuncia un’ottima giornata per concludere buoni affari. Con stelle così generose, Mercurio e Giove fra tutte, non dovresti restare ferma, ma darti da fare. Se il lavoro potrà regalarti alcune soddisfazioni, in amore regna sovrana ancora l’incertezza.