Il cibo, fattore indispensabile ma anche piacere e gioia per tantissimi, spesso “dice molto” della propria personalità: tra chi preferisce un determinato contesto gastronomico invece di un altro, chi risulta più legato ad un modo di mangiare in particolare e chi invece percepisce questa necessità come tale e null’altro. Il piatto preferito è un fattore assolutamente personale, ma lo zodiaco può indicarci la strada.

Il tuo piatto preferito in base al segno zodiacale: è questo?

Ariete

Non amano la cucina gourmet ma porzioni giuste e ben sostaziose, in particolare i secondi piatti come la fiorentina, una tagliata e un salumi a volontà.

Toro

Tendenzialmente non ama i piatti particolarmente abbondanti, ma molto sostanziosi e non eccessivamente conditi. Carne bianca e verdura.

Gemelli

Umoralità e praticità allo stesso tempo, prediligono cibi energetici ma anche nutrienti, anche se spesso difettano nei connubi. Uova e tipologie di burri e formaggi spalmabili.

Cancro

Segno profondamente umorale, che trova nel cibo consolazione e gradevolezza. Un qualsiasi dessert, anche molto delicato come il sorbetto, il tiramisù o la cassata.

Leone

Veraci e non eccessivamente impauriti a provare cose nuove: la pizza riassume l’essenza del segno in un solo cibo, spesso di tipologie differenti.

Vergine

Ama le cose elaborate ma non insapori: una torta moderna, magari condita da forme geometriche e cura particolare.

Bilancia

Salutisti e spesso esotici, non amano i cibi troppo speziati, preferendo cucine molto tradizionali come quella giapponese. Originale però!

Scorpione

Difficili da soddisfare, non sono dei buongustai dal palato finissimo. Però sanno mangiare di gusto, necessitano di essere “punzecchiati”. Qualsiasi tipo di cibo piccante.

Sagittario

“L’importante è che sia tanto”, è la filosofia del Sagittario “medio”. Pane, pasta e piatti casarecci come le lasagne fanno la loro felicità.

Capricorno

Sono alla costante ricerca di piatti tradizionali, a volte quasi dimenticati. Amano in particolare i sapori decisi come quelli dei formaggi stagionati.

Acquario

La sua voglia di cibo è dettata dall’umore, quindi passano indifferentemente da un piatto di pasta al digiuno vero e proprio. Sandwich a più non posso.

Pesci

Cibi leggeri e che fanno bene al “cervello”: frutta secca, pesce bianco non possono mancare nella sua dieta.