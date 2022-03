Oroscopo Branko domani, 21 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani luendì 21 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani i pianeti ti suggeriranno di ascoltare di più le persone vicine e non fare di testa propria. Chissà che proprio da chi non te lo aspettavi, ti arriverà il giusto consiglio per creare un piano d’attacco efficace!

Capricorno

Domani qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro decisamente sexy. Se così fosse, lasciati travolgere dalle emozioni e non dare retta ai tuoi freni inibitori. È tempo di mettere da parte i pensieri legati alla vita pratica e dare più spazio all’amore.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani, nonostante tu sia sostenuto da un cielo molto forte, potresti ritrovarti in difficoltà. Nel corso della giornata forse incapperai in una rivalità tanto improvvisa quanto agguerrita: meglio fare attenzione!

Pesci

Domani gli astri ti inviteranno a uscire dalla tua zona di comfort per allargare la tua cerchia di conoscenti, contatti e amici. Con un cielo così promettente, sarebbe uno spreco non mettersi in gioco. Mercurio ti regalerà carisma da vendere!