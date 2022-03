Oroscopo Branko domani, 23 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 23 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 23 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata all’insegna delle emozioni intense, dei sentimenti. Nelle prossime ore potresti ritrovarti a organizzare un’improvvisa ed eccitante fuga d’amore con la tua dolce metà: sarà la conferma della passione ritrovata!

Toro

Domani sarà un’altra giornata che richiederà calma e buonsenso. Qualcuno sarà alle prese con questioni economiche delicate, con spartizioni da operare. L’importante sarà tenere la propria agitazione sotto controllo e riflettere con attenzione, prima di parlare.

Gemelli

Come indica l’astrologo Branko domani servirà particolare cautela, perché nel corso della giornata l’ex coniuge potrebbe piombare tra capo e collo. Se così fosse, prova a mantenere la calma e non reagire d’impulso. Sforzati di ascoltare le sue ragioni, senza arrabbiarti.

Cancro

Domani le stelle ti inviteranno a farti valere senza timore. Dovresti sfruttare questo momento in cui Giove e Mercurio sono in ottimo aspetto, Venere non è più dissonante. Buttai, perché potresti avere risposte positive prima di quanto immagini!