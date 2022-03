Oroscopo Branko domani, 27 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 27 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 27 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio, la stella degli affari, sarà nuovamente attivo, mentre la Luna diventerà opposta. Si preannuncia un weekend un po’ nervoso, in cui ti converrà evitare discussioni e contrasti in famiglia. Si tratterà solo di un nuvolone di passaggio!

Vergine

Domani Mercurio lascerà lo spazio zodiacale dei Pesci e traslocherà nel segno dell’Ariete. Finalmente ti libererai della sua opposizione e potrai, a poco a poco, riportare la tranquillità nella tua vita, a cominciare da quella professionale.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio diventerà opposto. D’ora in poi potrebbero ripresentarsi dei problemi che sembravano risolti, per esempio con i figli o con i genitori. Sarebbe il caso di affrontare la situazione entro la fine di aprile e non portarti dietro conflitti irrisolti.

Scorpione

Domani Mercurio lascerà l’ottima posizione nel cielo dei Pesci, per approdare in Ariete. La Luna, oltretutto, sarà in quadratura: ti aspetta un fine settimana piuttosto insidioso. Dovrai sforzarti di non perdere le staffe in famiglia e in amore.