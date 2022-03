Oroscopo domani 27 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani sabato 26 marzo. Se siete curiosi di scoprire cosa sveleranno le anticipazioni dei due famosi astrologi, leggete le seguenti previsioni per domani domenica 27 marzo 2022.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Se anche voi non state più nella pelle, ecco l’oroscopo di domani 26 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 27 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani comincerà un fine settimana molto piacevole, grazie alla presenza del Sole nel segno. Nervosismo alle stelle per i nati in Toro che dovranno fare i conti con la Luna in quadratura. Weekend intrigante per quel che riguarda l’amore e le amicizie per i Gemelli. Domani il Cancro dovrà usare la massima cautela in amore.

Domani il Leone dovrebbe cercare di dare più spazio all’amore e mettere da parte la sua diffidenza o le preoccupazioni riguardo il lavoro. La Vergine dovrebbe approfittare di questa domenica per recuperare un po’ di tranquillità. Domani la Bilancia potrà ritrovare un migliore equilibrio interiore, grazie al passaggio lunare nel segno. Per lo Scorpione sono giorni piuttosto sottotono, forse avrebbe solo bisogno di più stimoli.

Infine il Sagittario potrà approfittare di questa giornata per recuperare. Ancora molti pensieri e preoccupazioni per i nati in Capricorno. Occorrerà prudenza in amore e in famiglia. L’Acquario sarà protagonista assoluto della domenica, mentre i Pesci dovranno avere più fiducia nell’amore.

Oroscopo Branko domani – 27 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 25 marzo 2022. Domani Mercurio raggiungerà il cielo dell’Ariete: ottime notizie per il segno di fuoco e per i Gemelli. Questo transito non sarà così negativo per i nati in Toro, mentre d’ora in poi si rivelerà fastidioso per il Cancro.

Il nuovo passaggio di Mercurio nel segno dell’Ariete sarà vantaggioso per in nati in Leone e in Vergine. Da domani in avanti la Bilancia dovrà fare i conti con un Mercurio più ostile: potrebbero tornare a galla dissapori in famiglia che credeva superati. Per lo Scorpione ci sarà una Luna alquanto insidiosa che gli darà qualche grattacapo in famiglia.

Domani il Sagittario potrà contare su un nuovo alleato astrale: Mercurio che entrerà in Ariete. Per l’Acquario si tratterà di un nuovo transito molo vantaggioso e lo aiuterà nella realizzazione dei suoi progetti. Mercurio saluterà il segno dei Pesci, ma non si tratterà di un cambiamento negativo, mentre il Capricorno da domani in avanti potrebbe incontrare difficoltà in più.