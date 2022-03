Oroscopo domani 29 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani martedì 29 marzo 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 29 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 29 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani potrà contare sull’energia del Sole e di Mercurio, mentre per il Toro ci sarà una magnifica Luna a illuminare la giornata. Domani i Gemelli potrebbe sentire un po’ di stanchezza o forse un piccolo imprevisto li metterà in difficoltà. Per il Cancro si preannuncia una giornata energica e stimolante.

Domani il Leone avrà una giornata interessante, accompagnata dall’energia e da una grinta ritrovata grazie al Sole in Ariete. Nervosismo alle stelle per i nati in Vergine che dovranno fronteggiare la Luna in opposizione, metre per la Bilancia sarà possibile superare alcune difficoltà. Domani l’amore potrebbe tornare in auge nella vita dello Scorpione.

Infine il Sagittario dovrà fare molta attenzione per tenere il suo nervosismo a bada, mentre per il Capricorno sarà un giorno molto fruttuoso. Nelle prossime ore potrebbe mettere a segno una piccola vittoria personale. Domani l’Acquario sarà ancora il protagonista indiscusso della scena, se vorrà mettersi in gioco. Infine, i Pesci avranno la protezione di Giove, il pianeta della fortuna.

Oroscopo Branko domani – 29 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 29 marzo 2022. Domani l’Ariete dovrebbe studiare un piano di azione in vista dei prossimi mesi, perché saranno molto promettenti. Il Toro dovrebbe cominciare a guardarsi attorno e frequentare nuovi ambienti. Domani i Gemelli avranno un rivale in amore alquanto ostinato, mentre per il Cancro si preannuncia una giornata molto attiva e stimolante.

Il Leone sarò alle prese con alcune delicate spartizioni, mentre per la Vergine sarà importante fermarsi e ragionare, se dovrà fare una scelta di lavoro. La Bilancia domani potrà cominciare una cura, una dieta per il corpo. Sarà la giornata ideale per prendersi cura della sua forma fisica, se da tempo è stato messa a dura prova. Lo Scorpione sarà messo alle strette in amore e dovrà compiere una decisione importante.

Domani il Sagittario dovrà prestare più attenzione al suo corpo, in special modo il fegato, se negli ultimi tempi è stato un po’ appesantito dallo stress e dai bagordi. Il Capricorno domani riuscirà a portare a termine un accordo, mentre i nati in Acquario saranno sostenuti soprattutto nelle trattative immobiliari. Infine, domani i Pesci potrebbero avere un’idea in mente che potrebbe regalargli molte soddisfazioni.