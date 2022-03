Oroscopo Paolo Fox domani, 29 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 29 marzo 2022. La settimana è appena cominciata. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 Marzo: amore, lavoro e salute di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto interessante. Dalla tua parte avrai il Sole e Mercurio. Venere tra qualche giorno non sarà più opposta: ottima notizia! Dal 5 aprile in poi chi ha vissuto una piccola crisi di coppia, riuscirà a superare ogni dissapore con più facilità. Anche sul fronte lavorativo arriverà un periodo più fruttuoso e stimolante.

Vergine

Domani e dopodomani saranno 48 ore in cui dovrai fare molta attenzione e non cedere al nervosismo. La Luna opposta potrebbe farti sentire lo stress accumulato nel tempo più del dovuto o forse una persona ti farà arrabbiare. Cerca di mantenere la calma e sforzati nei prossimi giorni di riflettere bene, prima di fare una scelta, di prendere una decisione importante.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si profila una giornata piuttosto buona. Non potrebbe essere altrimenti, con Venere, Marte e Saturno in aspetto favorevole! Sarà indispensabile approfittare della loro alleanza per risolvere un problema, un disaccordo, forse un alterco con qualcuno che ti porti dietro da troppo tempo. Non aspettare maggio, perché sarà un mese più complicato.

Scorpione

Domani potrai sfruttare la Luna e Giove nel cielo dell’amico Pesci per fare chiarezza nel tuo cuore, riconciliarti con l’amore se di recente ti ha suscitato una certa tensione. Nel lavoro non scoraggiarti, se non vedi gli stimoli e le risposte giuste intorno a te. Molto presto qualcosa di bello succederà: abbi fiducia!