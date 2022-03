Oroscopo Paolo Fox domani, 29 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 29 marzo 2022. Una nuova settimana è appena partita. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 Marzo: amore, lavoro e salute di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco! Mercurio sarà nel segno dell’Ariete, mentre la Luna approderà in Pesci.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sole e Mercurio saranno nel tuo segno per tutta la stagione del tuo compleanno. Ti daranno l’energia e la grinta che ti sono mancate negli ultimi tempi. Da qui in avanti è probabile che riuscirai a risolvere quei problemi emersi nei mesi scorsi e ha ottenere anche un buon successo. Anche in amore sarà possibile superare le tensioni di coppia.

Toro

Domani potrai contare su una splendida Luna che ti aiuterà a riportare un po’ di serenità nella tua vita, a partire da quella affettiva, nonostante Venere sarà ancora in dissonanza. Dovresti sfruttare le prossime ore per parlare con il partner, chiarire, cercare un punto d’incontro. Sul fronte lavorativo ci saranno novità interessanti molto presto.

Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna sarà in quadratura. Anche una buona parte del cielo sarà schierato dalla tua parte, la dama bianca dello zodiaco potrebbe infierire con qualche piccolo contrattempo, un ritardo irritante, un po’ di stanchezza che si farà sentire. Tieni duro! Man mano che ci inoltreremo nella stagione primaverile le cose per te miglioreranno di gran lunga.

Cancro

Domani sarà una giornata molto stimolante. La Luna e Giove in ottimo aspetto ti riempiranno di energia e voglia di metterti in gioco. Ti aspettano giornate caratterizzate da nuove opportunità, cambiamenti, occasioni di crescita, sia nel lavoro, sia in amore. Tu dovrai fare la tua parte e liberarti di pensieri depotenzianti, pessimismo e ricordi legati al passato. È tempo di guardare avanti con più fiducia.