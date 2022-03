Oroscopo Paolo Fox domani, 30 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 30 marzo 2022. Marzo è ormai agli sgoccioli. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 30 Marzo: amore, lavoro e salute di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco! Il Sole sarà nel segno dell’Ariete, mentre la Luna transiterà nel cielo dei Pesci.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai muoverti sotto un cielo particolare, di grande forza, capace, nei migliori dei casi, di rivoluzionare la vita. Ecco, perché non dovresti fermarti a pensare al passato, ma dovresti piuttosto concentrarti su una nuova idea, un progetto da avviare. Prova a scrollarti di dosso la stanchezza accumulata nel tempo e approfitta di queste stelle per sbarazzarti, una volta per tutte, di un peso che era diventato insostenibile. Ottimo momento anche per recuperare in amore.

Toro

Domani continuerà questa settimana piuttosto delicata. Una settimana che non aiuta a fare chiarezza in amore, a trovare un punto d’incontro con l’altro, ecco perché sarebbe meglio avere più prudenza nei rapporti. Da lunedì prossimo molte incertezze spariranno: meglio aspettare con pazienza. Qualcuno potrebbe aver vissuti anche dissapori nel posto di lavoro. Cerca di non portarti dietro nel mese di aprile ruggini, tensioni e indecisioni. Più di un Toro avrà deciso di tagliare qualche ramo secco o, al contrario, di riavvicinarsi a una persona.

Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna contraria potrebbe darti qualche grattacapo, un motivo di nervosismo in più. Ritardi, stress, incertezze, forse perfino guasti improvvisi. Sarà il caso di munirsi di molta pazienza a prendere ogni evento con filosofia, senza arrabbiarsi troppo. Forse dovresti imparare a non idealizzare le persone, non costruire castelli in aria, sia in amore, sia nel lavoro.

Cancro

Domani sarà indispensabile sfruttare la benevolenza della Luna per muoversi, soprattutto nel lavoro. Anche perché le giornate seguenti si riveleranno alquanto sottotono: approfitta, perciò, delle prossime 24 ore! Rispetto allo scorso inverno qualcosa si sta muovendo nella tua vita professionale. Vedrai che aprile ti permetterà di fare scelte importanti, prendere decisioni per qualcuno perfino radicali: sii paziente e aspetta ancora un po’.