Oroscopo Branko domani, 1 Aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 1 aprile 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 1 Aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani ci sarà la Luna Nuova nel segno dell’Ariete, il punto più amoroso del tuo cielo. Questo giorno potrebbe regalarti una passione. Marte e Venere nel settore degli incontri potrebbero procurarti occasioni per trovare la persona giusta, il Sole e Mercurio ti renderanno più disponibile e travolgente.

Capricorno

Domani la Luna Nuova potrebbe disturbarti, perché interferirà nei rapporti con la famiglia, in particolare con i figli. Per questa giornata dovrai cercare di avere pazienza, farti scivolare le cose addosso, ma soprattutto dovrai sforzarti di non chiuderti in te stesso.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani qualcuno potrebbe essere in viaggio per una vacanza meritata. Anche chi resterà a casa, dovrebbe comunque sfruttare questa Luna Nuova giocosa e simpatica. Chissà che non arrivino novità che coinvolgono una persona della tua cerchia.

Pesci

Domani un novilunio alquanto fruttuoso potrebbe portarti dei soldi in maniera del tutto inaspettata. Stai vivendo un bel momento per quel che riguarda la professione, la tua carriera, ma anche l’amore, il rapporto di coppia e i nuovi incontri.