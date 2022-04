Oroscopo Paolo Fox domani, 2 Aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 2 aprile 2022. Aprile è appena cominciato. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 2 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggete il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un weekend in cui potresti accusare un piccolo calo fisico o vivere qualche momento di tensione in famiglia. Qualcuno potrebbe rimproverarti di aver gestito male una certa situazione, ma tu sai bene che non è così. Ecco, perché nelle prossime ore potresti decidere di stare lontano da chi non riesce a capirti o pretende troppo da te.

Vergine

Domani e domenica saranno due giornate molto importanti. Nel corso del weekend, infatti, avrai una buona energia, voglia di amare e chissà che non arrivi una novità, che tu non riesca a risolvere un piccolo problema personale. Chi nei giorni scorsi ha avuto dei ripensamenti, dovrebbe parlare di eventuali sospesi in questi due giorni, approfittarne per chiarire cosa non detto.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai cominciare a metterti nell’ottica che in aprile sarà indispensabile trovare un accordo. Tutto ciò che non riuscirai a concludere in questo mese, sarà irrecuperabile a maggio. Se riceverai una proposta, se potrebbe partire un nuovo progetto, non esitare ad accettare. Evita tutte quelle situazioni che non portano niente di buono. Aprile potrebbe risvegliare sentimenti sopiti…

Scorpione

Domani e domenica saranno 48 ore un po’ nervose, in cui rischierai di perdere la pazienza con qualcuno. Ti converrà stare alla larga dalle discussioni, dedicare un po’ di tempo a te stesso. Se c’è un problema, piccolo o grande che sia, andrebbe affrontato e risolto. Conta fino a tre, prima di aprire bocca!