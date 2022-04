Oroscopo domani 8 aprile 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani venerdì 8 aprile 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l'oroscopo di domani 8 aprile.

Oroscopo Paolo Fox domani – 8 aprile 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrà una giornata piuttosto fiacca, per via di una Luna in dissonanza. Si tratterà solo di un momento passeggero! Per il Toro sarà possibile un bel recupero in amore, mentre i Gemelli dovranno impegnarsi per tenere a bada il loro nervosismo. Domani il Cancro sarà protetto da un cielo molto forte, soprattutto in amore, nelle relazioni con gli altri.

Domani il Leone dovrà impegnarsi per riaccendere la fiamma della passione nella coppia, se a marzo si è spenta. Per la Vergine sarà importante ancora molto self control e non lasciarsi prendere dall’agitazione. Domani la Bilancia dovrà evitare mosse azzardate: meglio restare in silenzio. Lo Scorpione, al contrario, avrà una giornata che favorirà l’amore, le relazioni, i nuovi incontri.

Il Sagittario domani avrà un’altra giornata un po’ fiacca, contraddistinta da piccoli intoppi, ritardi nei suoi progetti. Una profonda malinconia potrebbe cogliere di punto in bianco il Capricorno, mentre per l‘Acquario sarà un giorno molto promettente. Domani i Pesci saranno protetti da grandi stelle: meglio approfittarne, mettendosi in gioco!

Oroscopo Branko domani – 8 aprile 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete potrebbe avere qualche irritante contrattempo, forse una spesa imprevista legata alla casa. Le stelle inviteranno il Toro a mettere più tenerezza nel rapporto di coppia, mentre per i Gemelli si preannuncia un giorno proficuo. Buon momento per il commercio e per le questioni bancarie. Il Cancro domani si accorgerà di essere circondato da persone che gli vogliono bene.

Il Leone domani avrò un grande intuito che non andrà assolutamente ignorato. La Vergine potrebbe ritrovarsi al centro di qualche piccata provocazione: servirà cautela. Domani una punta di gelosia potrebbe agitare la Bilancia, mentre lo Scorpione sarà in trasferta per cogliere un’opportunità interessante.

Domani il cielo agevolerà le imprese di famiglia del Sagittario, mentre un ex socio potrebbe mettere a dura prova la pazienza del Capricorno. Occorrerà fare molta attenzione. Nelle prossime ore i nati in Acquario potrebbero ricevere un’offerta di lavoro ghiotta, da non perdere. Infine, i Pesci domani avranno voglia di dare libero sfogo alla loro vena artistica.