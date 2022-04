Oroscopo domani Paolo Fox, 8 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 8 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 8 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata un po’ sottotono, per colpa di una Luna in quadratura. Tuttavia, non si può proprio dire che si tratta di un oroscopo negativo, perché è appena cominciato per te un periodo di rinascita importante, che sarà ancora più evidente a partire da maggio. Cerca di non mettere da parte l’amore.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani sarà un’altra giornata che ti aiuterà a recuperare in amore. Una bellissima Luna in Cancro ti consentirà di vedere tutto in maniera più chiara, di trovare quelle risposte che sono mancate a marzo. D’ora in avanti dovrai impegnarti per ritrovare un bel feeling con il partner, specie se è un Ariete, un Capricorno o una Bilancia. Sfrutta le prossime ore per ritrovare più tranquillità.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrebbe essere un’altra giornata da prendere con le pinze. Dovrai metterti in testa che aprile sarà un mese di alti e bassi, tanto nervosismo, polemiche in casa, con il partner per questioni pratiche, le spese, la divisione dei compiti. Cerca di avere pazienza, perché finito questo mese arriverà anche per te la grande svolta.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà un’altra giornata importante dal punto di vista dell’amore, delle relazioni. La Luna nel tuo cielo, Venere e Giove in ottimo aspetto: aspettati un vero e proprio risveglio dei sentimenti, momenti caratterizzati da piccole, piacevoli emozioni, belle sensazioni e, chissà, se non ci sia per te anche qualche novità…