Quali fiori piantare ad Aprile? Ecco i consigli dell’esperto

Con l’inizio della primavera, si cominciano ad acquistare piante e fiori per decorare balconi o giardini. Esistono ovviamente tanti tipi di fiori diversi ma non tutti sono adatti per essere piantati ad aprile.

Ma quali sono i fiori adatti per aprile?

A questa domanda risponde il nostro esperto.

È il periodo migliore per piantare tulipani.

Il tulipano infatti è un bulbo a fioritura primaverile e ne esistono di diversi tipi e colori. I più utilizzati sono quelli bianchi, rosa, viola e rosso. È un fiore utilizzato sia all’esterno che all’interno.

Anche le rose devono essere piantate in questo periodo. Vanno comprate ora e sistemate nei vasi così quando dovrà fiorire, le radici si saranno ambientate e la pianta avrà più forza. La coltivazione non è difficile, infatti basta eliminare i fiori appassiti e le foglie secche ed innaffiarla molto spesso.

Il narciso insieme alle gerbere sono i fiori più piantati ad aprile.

Se si cerca un fiore più delicato e particolare sono consigliate le fresie e le begonie.

L’azalea ha il picco di fioritura proprio ad aprile. Può essere coltivata sia in vaso che nel terreno. Ha colori vivaci, come rosa e rosso con sfumature di bianco e magenta. È una pianta facile da curare.

La bouganville è una pianta a fusto legnoso, i suoi fiori sono di un rosso acceso, rosa, magenta e bianco.

La bouganville ha bisogno di terreni fertili e con buona umidità. Non tutte le specie di questa pianta però sono adatte per essere coltivate in casa, infatti spesso si trovato su balconi o nei giardini.

Quali non coltivare

I fiori che è meglio non comprare in questo momento dell’anno sono:

Le petunie e i gerani non vanno acquistati in questo periodo dato che sono coltivate in serra, un minimo sbalzo di temperatura si possono rovinare.

Neanche le ortensie e le primule devono essere acquistate. Infatti le ortensie fioriscono a giugno mentre le primule a gennaio quindi quelle che si trovano in giro sono forzate e non durerebbero tanto.