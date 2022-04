Perché la spirulina fa dimagrire? Ecco la risposta dell’esperto

La spirulina fa dimagrire dice l’esperto che ci spiega anche quali sono le altre funzionalità della magica alga. La spirulina è una pianta conosciuta fin dall’antichità, anche se una volta veniva usata come pasto sostitutivo, e forse non si conoscevano tutti i valori nutrizionali. In tempi moderni, però, abbiamo avuto modo di approfondire le proprietà della spirulina attraverso studi scientifici.

La più importante fra tutte è la sua capacità di far dimagrire grazie alla duplice azione che svolge all’interno del nostro organismo. A questa meravigliosa e utile funzionalità, però, se ne affiancano altre, meno conosciute e note. Per questo è importante sviscerare tutti i suoi effetti positivi così da integrarla al più presto all’interno del nostro regime alimentare quotidiano.

La spirulina fa dimagrire?

Abbiamo posto questa domanda al nostro esperto nutrizionista è la sua risposta è stato un sonoro “Sì!” accompagnato da un grande sorriso. L’entusiasmo è dovuto all’utilità dell’integratore alimentare che da solo promette risultati eclatanti. La spirulina fa dimagrire ma blocca anche la sensazione di fame.

Come ci riesce? Grazie alla massiccia presenza di proteine che donano un senso di sazietà. Inoltre, la spirulina stimola il metabolismo il quale si sente invitato a espellere con più rapidità carboidrati e grassi, evitando che si depositino in accumuli adiposi. Un’altra importante azione svolta dalla spirulina è quella di depurare fegato e intestino così da rendere il passaggio del cibo più fluido e velocizzare, dunque, la digestione.

Ciò significa più concentrazione ed energia. Ad aumentare l’energia c’è anche la capacità della spirulina di rinforzare il sistema immunitario mentre le proprietà degli amminoacidi contenuti nella spirulina aumentano la memoria e frenano l’invecchiamento precoce della pelle. In una sola compressa di spirulina troviamo tutte queste qualità che concorrono al benessere del nostro organismo.

Quale spirulina acquistare

Assodato che la spirulina fa dimagrire, dobbiamo fare attenzione a quale spirulina andremo a comperare. Purtroppo, il successo della spirulina ha portato sul mercato la presenza di integratori naturali che contengono solo in piccola parte la spirulina. Per questo è importante fare attenzione ad acquistare l’integratore.

