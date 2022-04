Semplici, svampiti, insomma superficiali: a nessuno piace essere definito con questo epiteto ma anche per la legge dei grandi numeri inevitabilmente almeno una volta nella vita abbiamo a che fare con qualcuno che si “merita” questa nomea. Anzi, inevitabilmente magari qualcuno più “profondo” di noi può addirittura definirci superficiale. Non necessariamente significa “poco arguti”, si tratta piuttosto di un modo di approcciare la vita, senza tanti complimenti. Insomma, questi segni sarebbero capaci di tutto pur di apparire, di spiccare e di far parlare di loro: ecco i tipici “superficiali” del mondo dello zodiaco.

I veri superficiali dello zodiaco: assurdo, ecco quali

Gemelli

Superficiali a larghi tratti, il loro carattere scarsamente ricco di fiducia prescinde da una voglia di farsi notare, e seguendo un concetto conosciuto “anche male, purchè se ne parli”, pur non facendo il clown nel senso dispregiativo del termine, è fonte di eccessivo imbarazzo. Vuole spiccare ma il volerlo fare per forza lo fa percepire come superficiale.

Bilancia

Eccessivamente neutri e che mal si adattano a posizioni troppo radicali, i Bilancia hanno una tendenza diffusa, ossia quella di apparire superficiali ed eccessivamente “semplici” proprio perchè a tratti impalpabili. E ‘ difficile vederli esternare una opinione netta ma a loro va bene così. In realtà in privato sono decisamente più profondi, ma amano “vendersi” così.

Toro

Vuole conferme, sicurezze e per questo “vive” per non passare inosservato. Non è assolutamente uno sprovveduto, anzi la sua superficialità e meno…superficiale di quanto potrebbe sembrare. E proprio questa volontà a risultare semplice ed a semplificare i contesti che “da fastidio” a molti.