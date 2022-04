Diabete: si può mangiare la frutta? Ecco cosa succede se la mangi

Semaforo verde per mele, pere, bacche di goji, fragole, albicocche, arance, pesche e lamponi. Per gli alti livelli di zucchero nel sangue, fai attenzione a banane, uva e frutta secca.

Pertanto, sapere cosa puoi mangiare e cosa evitare se hai il diabete è il primo passo per ottenere un’alimentazione adeguata. Per questo motivo i medici diabetologici si impegnano a diffondere le giuste informazioni e sfatare le false convinzioni che dilagano sull’argomento.

Uno dei problemi più comuni e persistenti è il rapporto tra diabete e frutta. Le persone con diabete devono prestare la necessaria attenzione agli alimenti ricchi di zucchero, il che significa che sono considerati pericolosi e quindi banditi dalla loro dieta. I diabetici, infatti, non devono per forza privarsi della frutta, ma solo prestare attenzione alla quantità, all’indice glicemico dei singoli frutti e al carico glicemico dell’intero pasto.

Quando si parla di frutta e diabete, il rischio è spesso di incontrare opinioni contrastanti su quale frutta mangiare. In effetti, si sente ancora spesso che la frutta diversa dalle mele non sia consigliata ai diabetici.

Il segreto per conciliare consumo di frutta e diabete è scegliere prodotti a basso contenuto di zuccheri e a basso indice glicemico. In realtà, quando si parla di frutta e diabete, non ci sono assolutamente no.

Il fatto che alcuni frutti contengano una percentuale di zucchero maggiore non giustifica la loro eliminazione del tutto dalla tavola dei diabetici. Non bisogna infatti mai dimenticare che la quantità totale di carboidrati ottenuti da un determinato alimento (carico glicemico) è solitamente più importante della loro qualità (indice glicemico).

In altre parole, quindi, anche la frutta zuccherata può essere consumata con parsimonia, prima con moderazione.

Per le persone con diabete, una porzione di frutta non deve contenere più di 15 grammi di carboidrati. La dimensione della porzione varia solo in base al contenuto di carboidrati nel frutto. Quindi è ovviamente più alto per quelli con un basso indice glicemico e più basso per la frutta con più zucchero.

Rispettando questa metrica di base, i due alimenti avranno effetti molto simili, anche se non identici, sui livelli di zucchero nel sangue. Oltre al contenuto di zucchero, infatti, è importante valutare l’abbondanza di fibre e la forma in cui il cibo viene ingerito.

Più fibre ci sono, più basso è il picco di zucchero nel sangue raggiunto dopo la digestione. Per questo motivo il succo d’arancia ha un indice glicemico più alto rispetto alla frutta a forma di spicchio, e se consumato con la parte bianca della buccia, poiché è ricco di pectina, aumenta di meno la glicemia.

Quali frutti scegliere?

Frutta come cachi, fichi, banane, uva, frutta secca, conserve e frutta in scatola non sono generalmente raccomandati per le persone con diabete.

Attenzione anche ai succhi industriali. Per lo più, contengono zucchero aggiunto.

Invece, seppur con moderazione, mele, pere, bacche di goji, fragole, albicocche, arance, pesche e lamponi.

Alimenti consigliati

Ortaggi: piselli, fagioli, ceci, lenticchie

piselli, fagioli, ceci, lenticchie Frutta fresca: mele, pere, nespole, fragole, albicocche, arance, pesche, lamponi da assumere, ma con moderazione

Alimenti da evitare