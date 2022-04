Le farfalle sono bellissime e ne esistono di tanti tipi, ma molto spesso i bruchi non si riescono a trasformare in farfalla a causa degli insetticidi messi sulle piante.

Il bruco per nascere si ciba del suo stesso uovo per poi trovare una pianta da mangiare. Su questa pianta poi si trasforma in crisalide che a differenza del bruco che si ciba delle foglia, preferisce il nettare delle api. Le farfalle possono avere poche ore di vita, 5-6 settimane o addirittura un anno.

Incredibile, ecco quali sono i fiori che attirano le farfalle: “Sono stupendi!”

I bruchi adorano le foglie verdi tenere, come l’aneto, il finocchio, il prezzemolo, il timo, la salvia o il rosmarino.

Mentre le farfalle, non avendo l’olfatto cercano fiori con colori appariscenti.

La pianta che più attira le farfalle è la Buddleja, chiamata anche pianta delle farfalle.É una pianta ornamentale tropicale diffusa in tutto il mondo. È amata dalle crisalidi perché ha il nettare molto dolce.

Fiorisce a fine primavera e ha i fiori raggruppati in cespugli, a forma di spiga, di colore viola.

Un’altra pianta che protegge i bozzoli dal vento è l’ortensia. L’ortensia, fiorisce tra la primavera e l’estate, attira le farfalle anche per i colori accesi dei suoi fiori che vanno dal blu al rosa. Sempre per proteggere il bruco, possiamo utilizzare anche il Ligustro e il Rododendro.

L’iperico è una pianta perenne caratterizzata da grandi fiori gialli. L’iperico viene usato anche per tisane e infusi rilassanti che contrastano ansia e insonnia.

Un’altra pianta che attira le farfalle è la verbena, che può essere coltivata sia in terrazzo che in giardino. La fioritura avviene primavera e sono blu-viola.

Oltre alle piante, per attirarle in giardino si possono mettere tante pietre che riscaldate al sole, consentendo a loro di fare “basking”, ossia aprire le loro coloratissime ali per riscaldarsi. Amano anche le pozze di fango, cioè un terreno umido.