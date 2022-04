L’organizzazione fa rima con ordine e pianificazione, doti che solitamente sono anche sinonimo di maturità e cura dei dettagli. Alcune personalità tuttavia riescono a manifestarle con costanza fin dalla giovinezza, in alcuni casi addirittura fin dall’infanzia: chi “sceglie” di essere organizzato spesso è semplicemente qualcuno di estremamente pragmatico che non vuole sorprese e complicazioni quindi prova ad anticipare e ridurre al minimo gli ostacoli. Anche stavolta lo zodiaco può indicarci in maniera piuttosto accurata quali sono i segni che compongono lo zodiaco più organizzati in assoluto.

Ecco i segni più organizzati dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Toro

E’ un razionale per necessità, non ha intenzione perdere tempo inutile (anche quando ci sono in ballo i propri sentimenti e desideri) e fondamentalmente non sopporta che un giorno sia composto da sole 24 ore. Ecco perchè impara molto presto ad essere organizzato pur non essendo “nato” così. Solitamente riesce ad esserlo con efficacia senza diventare “ossessivo”.

Vergine

Metodici ed a tratti “fissati” non tanto con l’ordine quanto con le loro abitudini. E’ un profilo caratteriale maniacale e difficilmente agisce fuori dai propri schemi. Del resto anche sul lavoro è molto preciso e organizzato e sostanzialmente pochissimi riescono a rivaleggiare con loro da questo punto di vista.

Bilancia

Piuttosto flessibile in tutti i contesti ma anche molto “fiscale” in merito alle proprie abutidini: niente lo distoglie da un fare meticoloso ma mai “pesante” verso gli altri. Guai a provare a cambiaralo però! In quel caso Bilancia diventa quasi aggressivo e scostante e per nulla disponibile.